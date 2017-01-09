Milli Eğitim'den atamalar için açıklama

Giriş : 09.01.2017 / 14:50:00

09.01.2017 / 14:50:00 Güncelleme : 09.01.2017 / 14:48:43

Öğetmen adayları için Şubat ve Ağustos'ta atama yapılacağı haberi üzerine önemli bir açıklama geldi.