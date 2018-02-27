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15 ilde FETÖ operasyonu: 20 kişi gözaltında

15 ilde FETÖ operasyonu: 20 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 27.02.2018 / 14:36:00

FETÖ soruşturması kapsamında 15 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Aksaray merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüte bağlı şirketlerde çalıştığı ileri sürülen 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Aksaray merkezli, Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar, Antalya, Elazığ, Erzincan, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Niğde, Isparta, Siirt, Şanlıurfa ve Uşak'ta bugün polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 16 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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