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15 ilde FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltında

15 ilde FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 02.05.2018 / 16:23:00

FETÖ soruşturması kapsamında 15 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Batman merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

Batman'da yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, ETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Batman merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. 15 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

TRT

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