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15 ilde FETÖ operasyonu: 50 kişi gözaltında

15 ilde FETÖ operasyonu: 50 kişi gözaltında.13836
  • Giriş : 26.01.2017 / 17:55:00

FETÖ soruşturması kapsamında 15 ilde operasyon başlatıldı.

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Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Aydın merkezli 15 ilde operasyon başlatıldı. Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilen 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

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