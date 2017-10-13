15 ilde operasyon: 115 gözaltı!
Darbeye kalkışarak ülkeye zor günler yaşatan Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik polis ekipleri, İstanbuk merkezli 15 ilde operasyon düzenledi. 115 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "dini duyguları kullanarak dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama" ve "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 115 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde 124 adreste 115 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
TRT
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