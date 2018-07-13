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15 Temmuz'da internet bedava!

15 Temmuz'da internet bedava!.20214
  • Giriş : 13.07.2018 / 14:58:00

15 Temmuz'da internetin bedava olacağı haberi vatandaşı sevindirdi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kalkıştığı kanlı darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının yıl dönümü olan 15 Temmuz'da internet bedava olacak.

15 Temmuz'da internet hizmetinin hediye paketler ile destekleneceği ve erişimin bedava olacağı konuşuluyordu. Bu gelişmenin üzerine 15 Temmuz'da internet bedava mı olacak sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından internette en çok aranan konular arasında yerini aldı. Peki 15 Temmuz akşamı internet bedava olacak mı? İşte ilk gelen detaylar...
Gelen ilk haberlere göre Türk Telekom'dan internet paketi, evde ve cepte internet kullanan müşterileri için ücretsiz olacak.

Türk Telekom'un kampanyası şu şekilde olacak;

Tüm mobil abonelere her yöne 1000 dakika şebeke içi sınırsız konuşma

1 GB bedava internet

5000 SMS

Ev ve iş telefonlarında gün boyunca şehir içi şehirler arası dakika sınırı olmadan arayabiliyor,

Ankesörlü telefonlar --> telefon ve kredi kartı arama -> ev ve iş yerini arıyorsan bedava. GSM aranıyorsa görüşmenin ilk iki dakikası ücretsiz olacak.

Ayrıca wifi noktalarında internet iki gün ücretsiz...

15 temmuzda evde internet kullanımlarında AKN-AKK (adil kullanım noktası/kotası) dahil edilmeyecek;

TÜRK TELEKOM'DAN MÜŞTERİLERİNE GELEN MESAJ ŞU ŞEKİLDE;

Değerli müşterimiz, 15 Temmuz günü 00:00 - 23:59 saatleri arasında evde internetinizden yaptığınız kullanımlar Turk Telekom'dan hediye olup adil kullanım kotanız etkilenmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

Turkcell ise Türkiye genelinde WiFi noktalarında interneti gün boyunca ücretsiz sunacak.

HÜRRİYET

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