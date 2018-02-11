Facebook Twitter Rss

15 Temmuz'da kaybolan silahlar aranıyor

15 Temmuz'da kaybolan silahlar aranıyor.23403
  • Giriş : 11.02.2018 / 17:27:00
  • Güncelleme : 11.02.2018 / 17:27:15

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaybolan silahlar aranıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi ile ilgili açıklana yapan Milli Savunma Bakanı Canikli, o gece TSK'ya ait bazı silahların kaybolduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün soru önergesine yanıt verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece TSK'ya ait bazı silahların kaybolduğunu ve bunların ülke genelinde arandığını belirten Canikli, silahların miktarı ve türü konusunda bilgi vermedi.

Canikli, söz konusu silah ile mühimmatın TSK ve İçişleri Bakanlığı'na ait kayıp-çalıntı arama sistemlerine girişleri yapılarak ülke genelinde arandığını söyledi.

Bakan Canikli, "Kayıp silah-mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah-mühimmatla karşılaştırılmakta, seri-lot numaraları eşleşen malzemeler envantere dahil edilmektedir" dedi.

NTV

İsrail'de gözaltına alınan Türk serbest

Kılıçdaroğlu'ndan Özgecan mesajı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dışişleri Bakanı, Osmanlı torunlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı, Osmanlı torunlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmanlı torunlarıyla buluştu.

Genelkurmay Başkanı sınırda

Genelkurmay Başkanı sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınırda incelemelerde bulunuyor.

 

İstanbul'da fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı

İstanbul'da fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı

İstanbul Aksaray'da fuhuşa zorlanan kadınlar polis tarafından kurtarıldı.

TSK sayı verdi!

TSK sayı verdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

 

Şehidin cenazesine on binler katıldı!

Şehidin cenazesine on binler katıldı!

Çukurca şehidi Er İlker Ağçay'ın cenaze namazına on binler katıldı.

Düşen helikopter sonrası sınırda hareketlilik

Düşen helikopter sonrası sınırda hareketlilik

Afrin harekatına katılan bir helikopterin düşürülmesinin ardından bölge hareketlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya