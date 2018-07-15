15 Temmuz'da metrobüs güzergahı açıklandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında yapılacak anma programı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (eski adıyla Boğaziçi Köprüsü) trafiğe kapatıldı. Peki, Anadolu – Avrupa ve Avrupa – Anadolu yakası istikametinde sefer yapan metrobüslerle ilgili İBB'den açıklama geldi.
İŞTE METROBÜS 15 TEMMUZ GÜZERGAHI
15 Temmuz'da metrobüslerin izleyeceği güzergahla ilgili İBB'den son dakika açıklaması geldi.
İBB'den yapılan açıklamada şu şekilde:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Anadolu ve Avrupa Geçişleri Pazar Günü Saat 14:00' den itibaren Trafiğe Kapatılacaktır.
Bu Nedenle, Avrupa Yönünden Anadolu Yönüne Gidecek Yolcularımız için, Pazar Günü Etkinlik Bitimine Kadar Zincirlikuyu Koprü Üzerinden 34Z Numaralı Araçlarımız, FSM (2.) Köprü Güzergahı, Çamlıca Bağlantı Yolunu Kullanarak, E5 Karayolu Üzerinden Uzunçayır Kavşagından Dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecektir.
Metrobüs Araçlarımız Söğütlüçeşme -Zincirlikuyu Arası Geliş ve Gidişlerde Ayni güzergahı kullanacaklardır.
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