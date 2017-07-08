15 Temmuz'dan sonra 50 bin tutuklama
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe sonrası yaşanan süreçle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hain girişim sonrası 50 bin 504 kişinin tutuklandığını belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bozdağ, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Yozgat’ta açılan Cezaevleri İş Yurtları Fuarında yaptığı konuşmada, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgiler verdi. Kamuoyunda ‘“Herkes tutuklanıyor, gücü olan serbest bırakılıyor, gücü olmayan tutuklanıyor” gibi algılar olduğunu, bu algıyı FETÖ, diğer terör örgütleri ve Türkiye aleyhinde çalışan çevrelerin oluşturduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu: “Şu ana kadar, 15 Temmuz’dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 615 kişi gözaltında, 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var, yani firardalar, kaçaklar. 50 bin 504 tutuklu var, 48 bin 371 adli kontrol altında serbest bırakılmış kişi var ve bunlardan ayrıca 8 bin 551 kişi de tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmış, 433 kişi de adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmış.” Bakan Bozdağ, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile ilgili kararına ilişkin de “Bu rapor, bizim açımızdan da saygınlığı olmayan, değeri olmayan bir rapordur. Türkiye, bu raporu ve içindeki iftiraları dikkate almayacak. O raporu hazırlayan müfteriye geri gönderecektir. Bu raporu hazırlayan raportör, Kandil ile kol koladır, Pensilvanya ve onun teröristleri ile kol koladır, Türkiye’ye düşmanlık eden teröristlerle, Türkiye’de eylem yapan teröristlerle kol koladır” dedi.
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