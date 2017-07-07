15 Temmuz davalarında ilk karar!
İstanbul'da görülen 15 Temmuz Darbe Girişimi davalarında mahkeme, Valilik'teki askerlere yardıma giden askere yönelik 1 astsubaya 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 23 er ise beraat etti.
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