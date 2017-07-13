15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Şanlıurfa’nın Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz, bu coğrafyada ebediyen yaşamanın tek yolunun, 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten birlik ve beraberlik ruhunu ilelebet yaşatmaktan geçtiğini kaydetti.
Yılmaz “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajda, 15 Temmuz darbe kalkışmasının, Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaştığı en büyük ihanetlerden biri olduğunu ifade etti.
Türkiye’nin o gece uçurumun eşiğinden döndüğünü vurgulayan Yılmaz, “O günleri yaşadık ve gördük. Böyle bir ihanetle bir daha karşılaşmamak için 15 Temmuz ihanetini unutmamalı ve unutturmamalıyız” dedi.
15 Temmuz destanının, ülke tarihine altın harflerle yazıldığını ifade eden Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“O gece, bir ve beraber olduğumuz sürece neleri başarabileceğimizi bütün dünya gördü. Bu coğrafyada ebediyen yaşamamızın tek yolu; hain darbeyi püskürten birlik ruhunu ilelebet yaşatmaktır. Temennimiz bu ruhun hep canlı kalmasıdır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”
DİĞER HABERLER
'Reis' filminin yapımcısı gözaltında!
'Reis' filminin yapımcısı ve yönetmen Ali Avcı, FETÖ'den gözaltına alındı.
Arabadan atlayan kadının sır ölümü
Geçtiğimiz günlerde patronunun arabasından atlayarak yaralayan genç kadından kötü haber geldi.
Yangında sağlık ekibine tehdit!
İzmir'de çıkan orman yangınında görev yapan sağlık ekibi tehdit edildi.
Aydın'da 5 muvazzaf asker gözaltına alındı
Aydın'da düzenlenen operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Arınç'ın damadına 15 yıl hapis!
Deneyimli siyasetçi Bülent Arınç'ın damadı için 15 yıl hapis cezası istendi.
Cumhurbaşkanı, Erol Olçok'u unutmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erol Olçok'un kabrini ziyaret etti.