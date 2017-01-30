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15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret

15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret.21886
  • Giriş : 30.01.2017 / 08:45:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gazilerinden olan Mehmet Yaman'ın ailesini ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gazilerine ve ailelerine gerçekleştirdiği ziyaretleri ihmal etmiyor. Erdoğan, dün akşam saatlerinde de gazi Mehmet Yaman'ın ailesini evlerinde ziyaret etti. Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Erdoğan, Yaman'ın eşini ve iki çocuğunu ziyaret ederek, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, Yaman ile aynı apartmanda oturan İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su'nun kızı Arzu Su ve Mesut Uçar'ın nişan merasimine de katılarak, çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Ziyarette Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.

Sokağı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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