15 Temmuz Köprüsü'nde intihar!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklara çıkan bir vatandaş için polisler seferber oldu. Emniyet güçleri, şahsı ikna etmeye çalışıyor.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
F-16 pilotu FETÖ'den tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda bir pilot yakalandı.
Ünlü iş adamı yaşamını yitirdi!
Beğendik Marketler Zinciri'nin sahibi Mehmet Beğendik, hayatını kaybetti.
İncirlik'te görevli teğmen tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında İncirlik Üssü'nde görev yapan teğmen tutuklandı.