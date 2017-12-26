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15 Temmuz Köprüsü'nde kaza!

15 Temmuz Köprüsü'nde kaza!.21968
  • Giriş : 26.12.2017 / 17:34:00

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde kaza meydana geldi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde zincirleme kaza. 4 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişşi yaralanarak hastaneye kaldırılırken trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Yakası’ndan Avrupa istikametine ilerleyen 4 aracın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında birbirine çarpması sonucu zincirleme Trafik Kazası meydana geldi. Kazada, Tamer Trabzon ile Mehmet Kıvanç Can yaralandı. Çevredekiler tarafından araçlarından çıkarılan yaralılar, yere yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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