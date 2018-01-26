15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Polis, vatandaşı ikna etmeye çalışıyor.
TRT
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