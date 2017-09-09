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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik!.14270
  • Giriş : 09.09.2017 / 10:02:00
  • Güncelleme : 09.09.2017 / 13:22:04

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yanan araç paniğe neden oldu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir aracın motorunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatılırken, köprüde araç kuyruğu oluştu.

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