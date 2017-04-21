15 Temmuz şehitliğinin yapımına başlandı
Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Edirnekapı Şehitliği'nde bir şehitlik yapımına başlandı. Tarihi şehitliğe komşu olacak alanda 16 darbe şehidinin mezarı bulunuyor.
15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın kabri de şehitlikte yer alıyor. Bir oto galerisinde çalışan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde babasıyla beraber darbecilere direnirken hayatını kaybeden Yıldırım henüz 15 yaşındaydı. Halil İbrahim Yıldırım'ın vefatı sonrası organları da başka insanlara hayat vermesi için ailesi tarafından bağışlanmıştı.
249 ŞEHİT VAR
Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle askerleri ikna etmeye giderken vurulan Yılmaz Ercan'ın kabri de 15 Temmuz Şehitliği'nde yer alıyor. 40 yaşındaki Ercan, askerlerin kurşunlarıyla ağır yaralanmış fakat kendisine kimsenin yaklaşmasına izin verilmediği için hayatını kaybetmişti. Ercan'ın eşi "Darbecilerin yaptığını Çanakkale'de İngilizler yapmadı" diyerek öfkesini dile getirmişti. 15 Temmuz darbe girişiminde 94'ü İstanbul'dan olmak üzere 249 şehit verilirken, 2 bin 193 kişi gazi oldu.
SABAH
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