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15 teröristin işi tamam!

15 teröristin işi tamam!.11044
  • Giriş : 17.06.2018 / 09:01:00

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada 15 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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Sepet Beşik

TSK tarafından yapılan flaş açıklamada 15 Haziran günü 15 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bu açıklamada Kandil'e yapılan hava harekatında 35 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi

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