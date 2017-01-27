1500 engelli öğretmen ataması yapılacak
Bin 500 öğretmen ataması yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama ile ataması yapılacak adayların 21-24 Şubat tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerektiği bildirildi.
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