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1500 hakim ve savcı alınacak

1500 hakim ve savcı alınacak.16630
  • Giriş : 03.10.2017 / 20:31:00

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1500 hakim ve savcı alımı yapılacağı duyuruldu.

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Adalet Bakanlığı'ndan yeni bir hakim / savcı alımı ile ilgili açıklama geldi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı belirtildi. Açıklamada, yazılı sınavın ÖSYM tarafından 24 Aralık 2017 Pazar günü Ankara’da yapılacağı bildirildi. Sınavın cevaplama süresinin 130 dakika olduğu ifade edilerek, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı uyarısında bulunuldu.

Vatandaşlar, http://www.pgm.adalet.gov.tr/ adresinden konuyla ilgili detaylı bilgi alabilir.

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