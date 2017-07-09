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16 bin polis görev yapacak!

16 bin polis görev yapacak!.20036
  • Giriş : 09.07.2017 / 09:24:00
  • Güncelleme : 09.07.2017 / 09:26:30

Bugün İstanbul Maltepe'de düzenlenecek olan miting dolayısıyla 16 bin polis görev yapacak.

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Ankara'dan yola çıkan ve yürüyerek İstanbul'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bir miting düzenleyecek.. Miting için ise güvenlik önlemleri alınıyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP'nin Maltepe sahilde yapacağı adalet mitingi öncesinde alanı gezerek alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Çalışkan alanda yaptığı açıklamada adalet mitingi için toplamda 15-16 bin civarında polisin görev yapacağını söyledi. Mustafa Çalışkan, miting alanında şube müdürleri ve emniyet müdür yardımcıları tarafından karşılandı.

BELEDİYE BAŞKANIYLA KONUŞTU

Alınan tedbirleri inceleyen Çalışkan, alanda miting hazırlıklarıyla ilgilenen CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve partililerle de bir süre sohbet ederek tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

“ÇOK RAHAT BİR MİTİNG OLACAK”

Mitingle ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi veren Mustafa Çalışkan, “İl genelinde 15-16 bin personel görev yapacak. Son kontrolleri yapıyoruz. Arkadaşlar birkaç gündür burayı hazırlıyor. Yarın çok rahat bir miting olacak Allahın izniyle. Buraya gelecek vatandaşlarımızın geleceği güzergaha kadar her türlü tedbiri aldık” dedi.

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