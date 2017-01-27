16 ilde dev FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevden alınan rütbeli polislere yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat ve Bursa’da gözaltı kararı çıkartılan 42 polis için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksek Okulunda görev yapan ve KHK ile görevinden ihraç edilen aralarında 13 eski emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesi bulunan 28 kişi gözaltına alındı.
Aralarında örgütün haberleşme programı ’ByLock’u da kullandığı tespit edilen şahıslar Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
DİĞER HABERLER
İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı girişimi!
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye kurusıkı tabancayla saldırı girişimim düzenlendi.
Şırnak'ın Uludere İlçesi Belediyesi'ne kayyum
Şırnak'ın Uludere ilçesinin Belediye Başkanlığına Uludere kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu kayyum ol
2 HDP'li vekil hakkında yakalama kararı
2 HDP'li vekil Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Bazı büyükelçiliklere yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.