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16 ilde dev FETÖ operasyonu: 61 gözaltı

16 ilde dev FETÖ operasyonu: 61 gözaltı.14171
  • Giriş : 10.07.2018 / 12:50:00

FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonlarda  gözaltına alınan 61 kişiden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa Yalova, Zonguldak, Hatay, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane illerinde 43'ü aktif görevde olmak üzere toplam 71 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

27 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 71 şüphelilerden, 61'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslardan, etkin pişmanlıktan faydalanan 14 kişinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 22'si muvazzaf 34 zanlı ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firar olan 10 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor.

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