16 ilde FETÖ operasyonu: 44 kişi gözaltında
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Ağrı merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 44 şüphelinin yakanlamasına yönelik operasyon başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alınırken 7 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.
Gözaltına alınanların Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
TRT
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