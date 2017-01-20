16 kaymakam FETÖ'den gözaltına alındı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Tokat'ta düzenlenen operasyonda örgütün mülkiye yapılanmasına darbe vuruldu. 16 kaymakam hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildiği, zanlılardan 3'ünün tutuklu bulunduğu bildirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma genişletilerek devam ediyor. 100, 101 ve 102. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 84 kaymakamdan 44'ünün tutuklandığı, 40'ının ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu belirtildi.
"99. dönem kaymakamlar imamı" olarak değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan Faruk kod adlı M.G. ile "bayan kaymakamlar ve kaymakamların eşlerinin imamı" olduğu öne sürülen karısı N.G. de gözaltına alınarak Tokat'a getirildi. Soruşturmada M.G. ile İçişleri ve diğer bakanlıklardan üst düzey 17 yöneticinin irtibatlı olduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildiği, bunlardan 3'nün tutuklu olduğu öğrenildi. FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturmasında Kayseri'de gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe ve eşi Z. Güntepe'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Rusya'dan açıklama: Misilleme yapacağız
Palm yağı tartışmalarından evvel yağlı tohum açığı kapatılmalı
DİĞER HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan kargo uyarısı
İçişleri Bakanlığı, terör saldırıları nedeniyle tüm valileri uyardı.
HDP'li vekil gözaltına alındı
HDP'ya yönelik gözaltılar devam ediyor. Son olarak Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı.
Bakan, Rusya'nın teklifini açıkladı
Bakan Avcı, Rusya ile ilişkilerden İsrail'e seyahat gibi pek çok konuda açıklama yaptı.
İşte Fatih Kasırga'nın ifadesi
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fatih Kasırga'nın ifadesi ortaya çıktı.
Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltında!
Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı.