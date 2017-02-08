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'16 Nisan'da sandığa gideceğiz'

'16 Nisan'da sandığa gideceğiz'.11368
  • Giriş : 08.02.2017 / 09:14:00

Tartışma yaratan referandum için önemli bir açıklama geldi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kavgalara hatta milletvekillerinin yaralanmasına neden olan ve kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderilen Anayasa teklifi için Abdulkadir Selvi'den bir açıklama geldi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, referandumun 16 Nisan tarihinde yapılacağını ileri sürdü.

Selvi bugünkü yazısında "Referandum tarihi aşağı yukarı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa değişikliğini perşembe ya da en geç cuma günü onaylayacak, bu durumda 16 Nisan'da sandığa gideceğiz" dedi.
Referandumda hayır çıkarsa erken seçimin kaçınılmaz göründüğünü belirten Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Referandumdan sonra bir kabine değişikliği kaçınılmaz görünüyor. Tabii referandumda çıkacak sonuç siyaseti yeniden dizayn edecek. ‘Hayır' çıkarsa, erken seçim kaçınılmaz görülüyor. ‘Evet' çıktığı takdirde ise kabine değişikliği bekleniyor. Bu aşamada erken seçimin konuşulması doğru bulunmuyor. Ama o zaman ister istemez ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi madem Türkiye için çok gerekliydi, o zaman iki buçuk yıl beklenilmesi doğru mu' sorusu gündeme gelecek."

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