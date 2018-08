164 kişinin öldüğü Endonezya yine sallandı

Geçtiğimiz günlerde Lombok Adası'nda meydana gelen ve 164 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ardından ülke bir kez daha sallandı.Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Lombok Adası’nın 6 kilometre kuzeybatısında kaydedilen depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı. deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmazken, tsunami uyarası da yapılmadı. Metro TV kanalında deprem anına ilişkin yer alan görüntülerde insanların panik içinde koşuştuğu görülüyor.Öte yandan, Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, pazar günü aynı bölgedeki 7 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen 156 binden fazla kişiden binlercesine özellikle içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaç yardımlarının henüz ulaşmadığını belirtti.Nugroho, tüm birimler ile yoğun bir şekilde yardım ulaştırma çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederken, yerel yetkililer de zarar gören yolların, uzak bölgelerdeki depremzedelere yardım çalışmalarının ulaştırılmasını güçleştirdiğini bildirdi. Bölgede zarar gören evlerinden ayrılan ya da tahliye edilenler arasından binlerce kişinin de barınma sorunu yaşadığı belirtiliyor.Bölgedeki farklı birimlerin, depremdeki ölü sayısı açıklamalarının kamu ve medyada kafa karışıklığına yol açtığını belirten Nugroho, sahadan gelen bilgiler olduğu için doğruluk payı olabileceğini kaydetti. BNPB’nin son verilerine göre ise 164 ölü olduğu bilgisi paylaşan Nugroho, şunları söyledi:"Dün akşam Lombok Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BPBD) 347, bölgedeki Silahlı Kuvvetler’in (TNI) 381 ve Batı Nusa Tenggara Valiliğinin ise 226 ölü sayısı açıkladı. Bazı rakamlar genel ya da bölgesel olsa da ilgili ölü sayılarının yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Her birim kendi verisini kullanıyor ve anlaşılan veri koordinesinde daha fazla ortak çalışmaya ihtiyaç var. Ancak şu an için önceliklerinin depremzedelere yardımların ulaştırılması ve ölü sayısının belirlenmesinde birimlerin ortak çalışması gerekli."Nugroho ayrıca tam sayının belirlenmesi için birimlerin, isim-soyad, yaş, cinsiyet ve adres kaydı gibi veriler üzerinden net bilgiler açıklaması gerektiği çağrısında bulundu. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho dün yaptığı açıklamada, depremde yaklaşık bin 500 kişinin yaralandığı ve bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.HÜRRİYET