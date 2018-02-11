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17-25 Aralık kumpasının şifreleri ByLock'ta

17-25 Aralık kumpasının şifreleri ByLock'ta.10966
  • Giriş : 11.02.2018 / 13:08:00

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının şifreleri ByLock'a yansıdı.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın iletişim sistemi olan ByLock'taki 17-25 Aralık kumpası ile ilgili yazışmalar ortaya çıktı.

FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Kilis Cumhuriyet  Savcısı Yüksel Gök'ün deşifre edilen ByLock yazışmaları, Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığına gönderildi.

Yazışmalarda, Gök'ün Kilis'te görev yaptığı dönemde, sözde 17/25  Aralık kumpas dava dosyalarıyla ilgili örgüt abisine bilgi aktardığı tespit  edildi.

Gök, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock programından, dosyada  birçok iş adamı ve dönemin kabine üyelerinin çocuklarına ait ses kayıtlarının yer  aldığını, bu bilgileri örgüte aktardığını, ilerleyen aşamalarda ise dosyanın  kendisinden alındığını yazdı.

Kumpas davaları için "projeli dosya" diyen Gök, örgüt abisine yazdığı  mesajda, "Daha önce birçok kez not olarak ilettiğim bir örgüt dosyası vardı. Bu  dosyanın içeriği berber Yaşar (Yaşar Aktürk) isimli kişiyle başlayıp bakan  çocuklarına ve Rıza Zarrab'a kadar giden bir dosyaydı. Projeli dosya olduğundan  içerisinde klasör klasör tape (ses) kaydı vardı. Tape kayıtlarında Rıza Zarrab,  Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in dahi kayıtları vardı." ifadelerine yer  verdi.

DOSYA FETÖ SAVCISINDA

Soruşturma dosyasını, eski Kilis KOM Şube Müdürü Mehmet Emin Çakıcı  ile sanık eski savcı Özcan Şişman'ın hazırladığını kaydeden Gök, Çakıcı'nın  imzasının bulunduğu 300 sayfalık fezlekenin, Adana özel yetkili Cumhuriyet  savcılığının kapanması nedeniyle Kilis Başsavcılığına gönderildiğini anlattı.

Dosyaya bakan Savcı Murat Özvardar'ın tayini çıkması üzerine  soruşturma dosyasının kendisine verildiğini ifade eden Gök, sonrasında gelişen  olayları örgüt abisine şöyle bildirdi:

"Ben de geçen aylarda İstanbul'a yetkisizlik yazdım. Dosya, karşı  yetkisizlik ile tekrar bana geldi. Fakat dosya geldikten birkaç hafta sonra  Başsavcı Halil İnal'ın görevlendirmesiyle benden alınarak Erkan Keskin savcıya  verildi. Ben daha önce başsavcıya bu dosyayı söylemiştim, o da 'Sen bak demişti'  şimdi de dosyayı benden aldı. Anladığım kadarıyla dosya İstanbul'a gidince  içeriğinden bilgi sahibi oldular ve dosyayı benden aldılar. Ben de Erkan'a,  'Dosya önemli, hemen karar verme' dedim. O da 'Yaza kadar bu dosyada karar  yazayım, yazın da ben giderim' dedi."

ÖRGÜT ABİSİNİ SAVCIYA TALİMATLARI

Yüksel Gök'ün bu bilgilendirmesi üzerine, örgüt abisinin dosyaya  ilişkin görevlendirme yazısı ve bazı bilgileri talep ettiği ByLock yazışmalarına  yansıdı.

Örgüt abisinin talimatını yerine getiren Gök, görevlendirme yazısını  ByLock üzerinden gönderdiğini ancak diğer belgelere, dosyanın kendisinden  alındığı için ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti.

Örgüt abisinin ısrarı üzerine Gök, "Abi dosya bende olsa çok rahat  alırdım. Aslında dosyanın bende olduğunu haber vermiştim, şimdi çok zor abi ama  çok önemli ise almaya çalışırım. Yine de tehlikeli olur çünkü fotokopi adliyede  çekilecek o da sonra tespit ediliyor abi." cevabını verdi.

Sanık Savcı Gök, örgüt abisinin aynı tutumunu sürdürmesi nedeniyle  "Anladım abi, dosyayı ekranda inceleme bahanesiyle almaya çalışırım ama iki çuval  dosya var. Çok zor ve riskli abi." açıklamasını yaptı.

Aktif ByLock kullanıcısı olan Gök'ün, kriptolama özelliğine sahip  başka programları da kullandığı tespit edildi.

Sanık Yüksel Gök, 1 Ocak 2016 tarihli örgüt abisiyle yaptığı  yazışmada, tedbir kapsamında bazı önlemler aldığını belirterek, FETÖ elebaşı  Fetullah Gülen tarafından örgüt mensuplarına gönderildiği belirlenen "1 dolar"ı  cüzdanından çıkardığını ifade etti.

Bu tedbiri geçici olarak yaptığını belirten Gök, "Abi, biz de iyiyiz,  çok şükür. Bizde de 1 dolar vardı, onları geçici de olsa cüzdanda çıkaralım  olmazsa abi." ifadelerini kullandı.

Eski Savcı Yüksel Gök, 23 Temmuz 2016'da FETÖ üyesi hakim ve savcılara  yönelik operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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