Facebook Twitter Rss

17 Aralık'tan sonra himmet azalmış!

17 Aralık'tan sonra himmet azalmış!.25002
  • Giriş : 30.04.2017 / 08:40:00

FETÖ operasyonlarında elde edilen bilgilerde ilginç bulgulara rastlanıyor. Bunlardan birisi de himmet parası.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


FETÖ'nün 17/25 Aralık'tan sonra himmet gelirlerinin azaldığı görülüyor. Rakamlar, her geçen sürede biraz daha azalmış.

Milli  İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı’nda kurulan özel birimlerin yaptığı operasyonda gözaltına alınan örgütün Türkiye imamlığına vekalet eden FETÖ mensubunun evinde ele geçirilen 2 terabaytlık şifrelenmiş karttan örgütün “polis arşivi” çıktı. 20 binden fazla word dosyasının bulunduğu kartın yüzde 7’lik kısmının incelemesi tamamlandı. Hürriyet, çok gizli yürütülen soruşturmanın detaylarına ve örgütün arşivinde çıkan bilgilere ulaştı:

Örgüt, 17 Aralık’tan sonra “renklendirme” adıyla yürüttüğü sürece göre, kendini gizlemiş polisteki elemanları tarikatlara ve siyasi partilere sızacaktı.

‘Muhterem Hocaefendiye’ başlığı ile Fetullah Gülen’e gönderilen raporda, FETÖ’ye kayıtlı polislerin yüzde 64’ü ile 17-25 Aralık sonrası irtibatın kesildiği, 15 Temmuz’un ardından örgütle irtibatı kalan yüzde 36’lık dilimin yüzde 15’i ile de irtibat kurulamadığı vurgulandı.

FETÖ’nün polis teşkilatını Ankara, İzmir, İstanbul, Gaziantep ve Erzurum olarak 5 bölgeye ayırdığı tespit edildi.

RÜTBELİDEN 150, AMİRDEN 230 TL

Kayıtlara göre, 17-25 Aralık’tan önce FETÖ’nün polislerden topladığı ve isim isim kayıt altına aldığını himmet miktarı aylık 13 milyon lira. Polis memurları 110 lira, rütbeli emniyetçiler 150 TL, Akademi mezunu polis şefleri 230 lira aylık himmet veriyordu. Himmet miktarı 17-25 Aralık’tan sonra 5.5- 6 milyon liraya düştü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından himmet toplanamadı.

Örgüt, mutemet olarak görevlendirdiği kişiler aracılığı ile cezaevindeki FETÖ tutuklusu polislere para yardımı yaptı. Aylık 3 bin lira olarak başlayan yardım, son dönemde bin liraya düştü. Bu paralar ev ev dolaşılarak aylık şeklinde tutuklu polislerin ailelerine teslim edildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı FETÖ tutuklusu polis aileleri bu paraları almayı reddetti. Bu aileler de raporlandı.

m İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere bir çok emniyet müdürünün ailelerine dağıtılan paralar raporda yer aldı. Eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın cezaevinde sigarayı bırakması bile Fetullah Gülen’e bildirildi.

Arşivde Fetullah Gülen’in 2000 yılında 6 başkomisere hediye ettiği takım elbiseler ve o gün yaşananlar bile vardı.

POLİSE ‘AZILI DÜŞMAN’ FİŞLEMESİ

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ismi de kayıtlarda çıktı. Altıntaş’ın ismi ‘Bizden’ polisler arasında yer alırken örgüt içinde ağabeyliğini yapan kişiler ve bağlı olduğu mahrem imamlar da tespit edildi.

Raporlardaki fişleme dosyalarında rütbeli 2 bin 500 polisin “düşman” olarak nitelendirildiği görüldü. Bunlardan 55’i ise “azılı düşman” olarak yansıtıldı ve F5 Kodu ile tanımlandı. Örgüt içinde tam itaatli polisler A-5 ve A-4 kodları ile tanımlanırken, zaafı bulunanlar B5 kodu ile adlandırıldı.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kaçakçılık Daire Başkanlığı’nda 56, İstihbarat birimlerinde 40 polisin FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli Şube Müdür Yardımcısı N.U.Ö’nün FETÖ bağlantısı ortaya çıktı ve operasyonun başlaması ile birlikte açığa alındı.

17-25 Aralık’tan sonra göreve getirilen Personel Daire Başkanı Eyüp Kınacı döneminde Atama Şube Müdürlüğü’nde görevlendirilen tüm amir ve polislerin FETÖ bağlantılı olduğu tespit edildi. Tümü görevden alındı.

Yapılan tüm FETÖ operasyonları raporlandı. Bu operasyonlarda güvenlik güçlerinin hataları, dosyalardaki eksiklikler ve bunlarla ilgili yürütülecek propaganda faaliyetleri maddeler halinde sıralandı.

Operasyonla açığa alınan 9 bin 103 polisten 22’si itirafçı oldu.

7000 bekçi alınacak

Erdoğan para babalarıyla görüşecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başına ödül konan terörist öldürüldü

Başına ödül konan terörist öldürüldü

Devlet tarafından başına 1 milyon lira ödül konan teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Katliam: 4 kişiyi öldürdü

Katliam: 4 kişiyi öldürdü

Adana'da cinnet getiren bir vatandaşü 4 kişiyi öldürüp 1 çocuğu ağır yaraladıktan sonra intihar etme

 

1 Mayıs'ı kana bulayacak hainler yakalandı

1 Mayıs'ı kana bulayacak hainler yakalandı

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kana bulamayı planlayan hainler polislerin başarılı operasyonu ile yakalandı

Ağır vasıtaların geçişine kısıtlama getirildi!

Ağır vasıtaların geçişine kısıtlama getirildi!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki fiyatları pahalı bulan ağır vasıta sürücüleri, köprü yerine deniz u

 

7000 bekçi alınacak

7000 bekçi alınacak

Yayınlanan yeni kararnamede, 7 bin bekçi istihdam edilmesini emrediyor.

Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç oldu

Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç oldu

Bugün yayınlanan KHK ile en üst rütbeli kişinin Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç olduğu öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya