17 ilde FETÖ operasyonu: 3 kişi gözaltında
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Yozgat merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem askeri yapılanması' üyelerinin tespiti için yürütülen soruşturma kapsamında, halen görevde bulundukları belirlenen 23 şüpheli asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yozgat merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak arama ve gözaltı kararlarının uygulanmaya başlandığı kaydedildi.
TRT
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