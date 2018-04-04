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17 ilde FETÖ operasyonu: 3 kişi gözaltında

17 ilde FETÖ operasyonu: 3 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 04.04.2018 / 12:22:00

FETÖ soruşturması kapsamında 17 ilde operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Yozgat merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem askeri yapılanması' üyelerinin tespiti için yürütülen soruşturma kapsamında, halen görevde bulundukları belirlenen 23 şüpheli asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yozgat merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak arama ve gözaltı kararlarının uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

TRT

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