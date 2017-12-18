170 uçak seferi iptal edildi
Almanya'nın en büyük havalanında sefer iptalleri yaşanıyor. Frankfurt'ta gece etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklenen 170 uçak seferi iptal edildi.
Frankfurt havaalanı yönetimi kar temizleme ve uçakların alkolle temizlenme işlemlerinin süratle yapıldığını ve öğleden sonra uçuşların tekrar başlayacağını fakat uçuşlarda gecikmeler olabileceğinin hesaba katılmasına dikkate çekti. Öğleden sonra da Frankfurt havaalanından uçacak yolcuların yola çıkmadan önce havaalanının internet sayfasındaki açıklamaları dikkate alarak hareket edilmesi istendi.
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