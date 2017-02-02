177 polis hakkında gözaltı kararı verildi
Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltında
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kütahya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi can verdi.
25 askerin şehit olduğu kazada gelişme
Afyonkarahisar'da yaşanan patlamanın FETÖ bağlantısının araştırılması istendi.
Başına ödül konan terörist öldürüldü
Türkiye'de yuvalanan DAEŞ'li terörist Muhammet Zana Alkan'ın öldürüldüğü iddia edildi.