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177 polis hakkında gözaltı kararı verildi

177 polis hakkında gözaltı kararı verildi.14818
  • Giriş : 02.02.2017 / 11:15:00

FETÖ soruşturması kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

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Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

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