18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi!
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin mili güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 18 bin 632 kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarıldı. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek. Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecek.
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