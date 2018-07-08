Facebook Twitter Rss

18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi!

18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi!.18331
  • Giriş : 08.07.2018 / 09:14:00

Çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 701 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin  mili güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya  gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 18 bin  632 kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarıldı. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında  ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek. Kamu görevinden  çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri  alınacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecek.

Galatasaray'ın eski yıldızına tutuklama!

TBMM'de dikkat çeken an

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Köprüde intihar girişimini önledi

Köprüde intihar girişimini önledi

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen bir kişiyi ikna ederek önl

Uşak'ta korkunç trafik kazası: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta korkunç trafik kazası: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak’ta freni boşaldığı iddia edilen kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı, ortalık

 

Güvenlik güçlerine mini duvar radarı

Güvenlik güçlerine mini duvar radarı

Güvenlik güçleri talep etti, duvar arkası radarın tek elle kullanılan modeli geliştirildi.

18 bin 704 personelle 'turizm uygulaması'

18 bin 704 personelle 'turizm uygulaması'

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli tatil yapabilmeleri için emniyet harekete geçti.

 

Ünlü oyuncu Megan Fox, İstanbul'a geldi

Ünlü oyuncu Megan Fox, İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, annesi ile beraber İstanbul'a geldi.

Bakan açıkladı! Meteoroloji TV geliyor

Bakan açıkladı! Meteoroloji TV geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yeni açılacak kanal ile ilgili bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya