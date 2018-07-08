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18 bin 704 personelle 'turizm uygulaması'

18 bin 704 personelle 'turizm uygulaması'.14323
  • Giriş : 08.07.2018 / 08:41:00
  • Güncelleme : 08.07.2018 / 09:50:18

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli tatil yapabilmeleri için emniyet harekete geçti.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, turizm bölgelerinde yerli ve  yabancı ziyaretçilerin tatillerini huzurlu ve güvenli geçirebilmeleri ve seyahat  edebilmeleri amacıyla "turizm uygulaması" yapıyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "turizm uygulaması" ile  özellikle turizm bölgelerinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının  sağlanması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu, güvenli bir şekilde seyahat  edebilmeleri ve tatillerini yapabilmeleri amaçlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca bugün başta  asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin  caydırılması, aranan şahısların yakalanması için denize kıyısı olan kentlerde tur  tekneleri, marina ve limanlar, otobüs terminalleri, hava limanları, yoğun cadde,  sokak, bulvar, AVM'lerle umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinde "turizm  uygulaması" gerçekleştiriliyor.

Uygulama, 4 1 personelle hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici  personelin içinde bulunduğu ekiplerle 2 bin 637 noktada yapılıyor.

Uygulamaya 12 bin 245'i emniyet, 6 bin 459'u jandarma toplam 18 bin  704 personel, 8 bin 647 kara aracı, 7 deniz aracı, 9 hava aracı ile 8 bin 663  ekip ve 65 dedektör köpeği katılıyor.

TRT

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