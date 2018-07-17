18 muvazzaf askere gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Zonguldak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 18 muvazzaf askerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 muvazzaf asker, adliyeye gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Olay
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Temmuz'da Zonguldak, Tunceli, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla, Antalya, Ardahan, Aydın, Muş, Hakkari, Mardin ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.
TRT
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