18 peruklu dolandırıcıya tutuklama!
18 farklı perukla kılık değiştirerek insanları dolandırdığı ve 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Arzu Mertgil, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin savcılıktan alınan izin sonrası başlattığı soruşturma ardından, İzmir ve İstanbul illerinde de çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil, Mustafakemalpaşa İlçesi’nde yakalandı. ’Saadet zinciri’ benzeri olduğu söylenen ’Ponzi’ adı verilen sistem ile 60'a yakın kişiyi 13 milyon lira para dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil’in üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile her dolandırıcılık sonrası kullandığı 18 adet farklı peruk ile döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması yapılan Arzu Mertgil, ifadesi alındıktan sonra ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çıkarıldığı tutuklandı. Mertgil’in değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldığı görüldü.
Hürriyet
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