Facebook Twitter Rss

18 peruklu dolandırıcıya tutuklama!

18 peruklu dolandırıcıya tutuklama!.23710
  • Giriş : 12.02.2017 / 12:04:00

18 farklı perukla değişik kılıklara girerek 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' tutuklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


18 farklı perukla kılık değiştirerek insanları dolandırdığı ve 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Arzu Mertgil, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin savcılıktan alınan izin sonrası başlattığı soruşturma ardından, İzmir ve İstanbul illerinde de çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil, Mustafakemalpaşa İlçesi’nde yakalandı. ’Saadet zinciri’ benzeri olduğu söylenen ’Ponzi’ adı verilen sistem ile 60'a yakın kişiyi 13 milyon lira para dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil’in üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile her dolandırıcılık sonrası kullandığı 18 adet farklı peruk ile döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması yapılan Arzu Mertgil, ifadesi alındıktan sonra ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çıkarıldığı tutuklandı. Mertgil’in değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldığı görüldü.

Hürriyet

El Bab'dan bir kara haber daha

İstanbul'daki hırsızlık insanı utandıran cinsten

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstenmeyen SMS'e milyonlarca lira ceza

İstenmeyen SMS'e milyonlarca lira ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "istenmeyen ticari ileti" şikayetleri nedeniyle milyonlarca lira ceza k

Doğalgaz verilemeyen ilde son durum

Doğalgaz verilemeyen ilde son durum

Dün geceden beri doğalgaz verilemeyen Samsun'da, Vali Şahin'den açıklama geldi.

 

Çanakkale beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Çanakkale beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Art arda depremleriin meydana geldiği Çanakkale, sallanmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'da rehine krizi!

Şanlıurfa'da rehine krizi!

Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu silahla rehin alan şahıs, 12 saattir ikna edilme

 

Referandum 'resmi'leşti

Referandum 'resmi'leşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değişikliği onaylaması ile birlikte referandum tarihi de Resmi

Belgrad Ormanı bu halde

Belgrad Ormanı bu halde

Gece saatlerinde meydana çıkan hafriyat kamyonları, Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya