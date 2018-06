19 bin sağlık işçisi alınacak!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, müjdeli haberi verdi. Demircan, 18 bin hemşire, sağlık teknisyeni ve teknikeri olmak üzere 30 meslek grubundan 9 bin alım yapılacağını, 19 bin de sağlık işçisi alınacağını duyurdu.Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çorum Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan birinin sağlık olduğunu ve birçok ülke için Türkiye'nin örnek teşkil ettiğini söyledi.AK Parti iktidarlarından önceki sağlık alanıyla 2002'den sonraki sağlık alanının kıyas bile edilemeyeceğini belirten Demircan, 16 yıl önce 600 civarında olan ambulans sayısının şu anda 6 bin olduğuna dikkati çekti.Yıllar önce Türkiye'de rahatsızlanan yabancıların kendi ülkelerince alınarak uçakla götürüldüğünü anlatan Demircan, "Gençliğimizde 'bir Alman vatandaşı Türkiye'ye gelmiş, hastalanmış, Almanya uçak göndermiş, hastasını, vatandaşını almış götürmüş' derlerdi. Gazetelerde böyle haberler çıkardı, imrenirdik. Kendimiz için hayal etmekte zorlanırdık ama şu an Türkiye'nin 4 ambulans uçağı ve 19 helikopteri hazır bekliyor. Hastalarımızın nakli konusunda en ufak sıkıntımız yok." diye konuştu.Bakan Demircan, hastanelerin son derece modern bir yapıya kavuşturulduğunu dile getirerek, "Önceden hastanelerde özel oda bulmak sorundu. Ameliyat ettiğiniz hastalara yoğun bakım odası bulmak kolay değildi, pek çoğunda yoktu. Bu zorluklar şimdi unutuldu. Şu an hastanelerimizin tüm odaları özel oda, tek kişilik veya iki kişilik. Türkiye sağlık altyapısını yeniliyor, bunun da çoğu gitti azı kaldı. Yeni konsept çerçevesinde hastanelerimizi yeniliyoruz." dedi.Demircan, şöyle devam etti:"Sadece binaları, mekanı yenilemekle kalmıyoruz. Türkiye'nin ciddi hekim açığı vardı. Hala da var. Bunları inşallah tamamlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu sene 56 bin sağlık personeli, doktor, hemşire, sağlık çalışanı, teknisyeni, teknikeri ve sağlık işçisi... Şu an ilanda ÖSYM'de, 18 bin hemşire, sağlık teknisyeni, teknikeri olmak üzere 30 meslek grubundan alım yapıyoruz. 9 bin kişi bir ay önce aldık, 19 bin de sağlık işçisi alacağız. Önümüzdeki günlerde ilana çıkıyoruz, bu yıl 12 bin de doktor alıyoruz, kadromuza dahil ediyoruz."Bütün bunların yeterli olmadığını söyleyen Demircan, "Fevkalade iyi bir nokta ama yetmez. Türkiye'de bu sayı daha da artacak. Sağlık turizminde de Türkiye mesafe kat etmeye başladı. Yılda 4 milyar dolar civarında Türkiye sağlık turizminden gelir elde ediyor. Yaptığımız planlamalarla 2023 yılında Türkiye'nin sağlık turizminden 20 milyar dolar gelir elde etmesini sağlama imkanımız var. Planlamalarımızı buna göre yapıyoruz." dedi.NTV