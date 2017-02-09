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19 muhtar hakkında flaş karar

19 muhtar hakkında flaş karar.10551
  • Giriş : 09.02.2017 / 17:00:00

Bitlis Valiliği, muhtar ve köy korucuları ile ilgili açıklama yaptı.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde sosyal medya üzerinden 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından 19 muhtar ve 40 korucunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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