19 muhtar hakkında flaş karar
Bitlis'in Hizan ilçesinde sosyal medya üzerinden 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından 19 muhtar ve 40 korucunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
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