19 yıllık sahte öğretmene büyük ceza!
Devleti 19 yıl boyunca kandırarak öğretmenlik yapan ve maaş alan kadına ceza geliyor. Emekliliğine 1 sene kalan kadın bugüne kadar devletten aldığı maaşı faiziyle geri ödeyecek.
Habertürk gazetesinden Enis Yıldırım'ın haberine göre, Başbakanlık tarafından 2005’te yılın öğretmeni seçilerek ödüllendirilen, ancak daha sonra sahte öğretmen olduğu ortaya çıkan Rukiye G.S.’ye, 2005-2016 yılları arasından görev yaptığı sürede devletten 330 bin 578 TL maaş ödemesi yapıldığı tespit edildi. Trabzon’da Dernekpazarı Kaymakamlığı öğretmenin borcunu tespit ederek mahkemeye gönderirken, Erzurum Çat Kaymakamlığı da çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum ve Trabzon’da 19 yıl öğretmenlik yapan Rukiye G.S.’den Milli Eğitim Bakanlığı diplomasını isteyince yaptığı sahtecilik ortaya çıkmıştı. Kendisini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuş gibi gösteren Rukiye G.S., istenen belgeyi Ankara’daki kardeşinden Trabzon’da görev yaptığı ilçedeki PTT şubesine faks çekmesini istedi. Belgenin ulaştığı Milli Eğitim Şube Müdürü, PTT şubesinden yaptığı araştırma üzerine belgenin önce Ankara’ya gönderildiğini sonra tekrar aynı şubeye faks çekildiğini tespit ederek sahtekârlığı ortaya çıkardı.
EMEKLİLİĞİNE 1 YIL KALMIŞTI
Emekliliğine bir yıl kala foyasının ortaya çıkarılması üzerine hakkında iki ayrı suçtan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Rukiye G.S.’nin devleti uğrattığı zararın boyutu araştırılıyor. Tutuksuz yargılanan öğretmen için görev yaptığı 2 ildeki Çat ve Dernekpazarı kaymakamlıklarına birer yazı gönderen Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, öğretmenin devletten aldığı tüm ücretlerin belirlenmesini istedi. 11 yıl Trabzon’un Dernekpazarı İlçesi’nde görev yapan Rukiye G.S.’nin devletten maaş ve diğer ücretler olarak 330 bin 578 TL aldığı tespit edildi. Mahkeme şimdi Rukiye G.S.’nin 8 yıl görev yaptığı Erzurum’un Çat İlçesi’nde aldığı ücretin tespitini bekliyor. Çat Kaymakamlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken sahte öğretmenin devletten aldığı ücretlerin kendisinden faiziyle isteneceği ileri sürüldü.
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