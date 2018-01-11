Facebook Twitter Rss

2 asker daha 'FETÖ üyesiyim' dedi, teslim oldu

2 asker daha 'FETÖ üyesiyim' dedi, teslim oldu.18868
  • Giriş : 11.01.2018 / 15:50:00

1 subay ve 1 astsubay daha 'FETÖ üyesiyim' diyerek teslim oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğunu itiraf ettikten sonra serbest bırakılan Burak Akın'ın ardından itiraf rüzgarı başladı.

HÜRRİYET

Lionel Messi ve Arda Turan'ın arası bozuldu

Tuba Büyüküstün, Defne Samyeli'yi kıskandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan Yardımcılarının paniği!

Başbakan Yardımcılarının paniği!

Deprem simülasyonu başbakan yardımcılarının panik yaşamasına neden oldu.

Açıköğretim'den öğrencilere kimlik uyarısı

Açıköğretim'den öğrencilere kimlik uyarısı

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine okuldan önemli bir uyarı geldi.

 

Dikkat! İstanbul'da sular kesiliyor

Dikkat! İstanbul'da sular kesiliyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbullu vatandaşları uyardı.

4 subay daha FETÖ'yüm dedi ve teslim oldu

4 subay daha FETÖ'yüm dedi ve teslim oldu

4 subay daha Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısını itiraf ederek tesl

 

Uşak'ta FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltında

Uşak'ta FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltında

FETÖ operasyonu kapsamında Uşak merkezli 8 ilde operasyonlar düzenlendi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya