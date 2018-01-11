2 asker daha 'FETÖ üyesiyim' dedi, teslim oldu
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğunu itiraf ettikten sonra serbest bırakılan Burak Akın'ın ardından itiraf rüzgarı başladı.
HÜRRİYET
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