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2 askerimiz şehit oldu!

2 askerimiz şehit oldu!.13866
  • Giriş : 14.01.2017 / 11:02:00
  • Güncelleme : 14.01.2017 / 11:02:01

Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimizi şehit oldu.

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Tüm yurtta yuvalanan PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçleri operasyon düzenlemeye devam ediyor. Bu sabah Bitlis'te terör örgütü üyeleri ile asker arasında çıkan çatışmada 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı. 

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