2 askerimiz şehit oldu!
Tüm yurtta yuvalanan PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçleri operasyon düzenlemeye devam ediyor. Bu sabah Bitlis'te terör örgütü üyeleri ile asker arasında çıkan çatışmada 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.
Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.
DİĞER HABERLER
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın!
İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
İdlib'de pazar yerine kanlı saldırı: 10 ölü
İlan edilen ateşkese rağmen Suriye'de kan akmaya devam ediyor.
Fırat Kalkanı için sayı verildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.
Uçakta başlayan kavga İstanbul'da bitti
Middle Eastern Airlines'a ait Beyrut-Londra seferini yapan uçakta çıkan kavga nedeniyle uçak İstanbu
İstanbul'da bina çöktü: 1'i çocuk 2 ölü
Zeytinburnu'nda boş bir bina çöktü. Çöken binanın 7 katlı olduğu öğrenildi.