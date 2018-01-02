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2 bakanlık protokol imzalıyor!

2 bakanlık protokol imzalıyor!.23522
  • Giriş : 02.01.2018 / 12:02:00

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı protokol imzalıyor.

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Sepet Beşik

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TSK'daki erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmelerini sağlamak için protokol imzalıyor.

TRT

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