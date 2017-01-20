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2 bin 200 işçi greve gitti

2 bin 200 işçi greve gitti.23898
  • Giriş : 20.01.2017 / 10:45:00

26 Aralık 2016 günü alınan karar ile 2 bin 200 işçi bu sabah greve başladı.

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Anlaşmazlıkla sonuçlanan Birleşik Metal-İş Sendikası ile Elektromekanik Metal İşverenlerleri Sendikası (EMİS) arasındaki görüşme sonrası 26 Aralık'ta alınan karar ile bu sabah 2 bin 200 işçinin greve başladığı öğrenildi.

Sendikadan grevle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "EMİS işverenleri ile Grev Kararı’nın ardından bir dizi görüşme yapılmış, ancak üyelerimizi tatmin edecek bir noktaya ulaşılamamıştır.

En son, bugün (19 Ocak) devam eden müzakerelerden de bir sonuç alınamamıştır. Sendikamız ve üyelerimiz, dün ve bugün EMİS ile yapılan görüşmelerin sonucunda verilen ücret zammı tekliflerini aralarında değerlendirmiş ve verilen zammın üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olması nedeniyle Grevin uygulanması yönünde karar verilmiştir."

Grev kararının, dünyanın önde gelen firmalarından ABB Elektrik, Alstom, GE Grid Solution gibi bir çok fabrikası bulunan şirketleri kapsadığı açıklandı

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