2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak!
Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak müjdeli haberi verdi. Çolak, sınavla 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacağını duyurdu. Başkan ayrıca 15 Temmuz sonrası 22 binin üzerinde personelin de açığa alındığını söyledi.
Polis Akademisi Başkanlığı Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi'nin (GÖÇMER) ikincisini düzenlediği Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, Antalya'da yapıldı. Koferansın açılışında konuşan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında emniyet teşkilatında gerçekleştirilen ihraç ve açığa alınan personel sayılarını açıkladı. Prof. Dr. Çolak, bu süreçte Polis Akademisi'nin yetiştirdiği komiser yardımcısı ve polis memuru sayısı hakkında da bilgi verdi.
Son üç yılda yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirten Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 15 Temmuz'da tüm ülkeyi işgale kalkan FETÖ terör örgütünün öncelikle bizi işgale kalkıştığını, 17/25 Aralık'tan sonra farketmiştik. Biz göreve geldikten sonra bu çeteyi akademiden tamamen temizledik ve yoğun bir şekilde emniyet teşkilatımızın ihtiyacı olan genç polis memuru ve amirleri yetiştirmeye başladık. Bu sürede 7 bin 300'den fazla komiser yardımcısı, 38 binin üzerinde polis memuru yetiştirip teşkilata kattık. Şu anda da 38 okulumuz ve Ankara'da bulunan Polis Amirleri eğitim Merkezimizle toplam 23 bin öğrencimiz eğitim almaktadır. Bunlardan 1000'i komiser yardımcısı adayı, 22 bini polis memuru adayı" diye konuştu.
Yakında komiser yardımcılığı adaylığı için açılacak sınav ilanının duyurulacağını kaydeden Prof. Dr. Çolak, Sınavda iki hafta içinde 2 bin 200 komiser yardımcısı adayını da eğitime başlatmış olacağız. Böylece öğrenci sayımız 25 bini aşacak. Bu rakamlar büyük ve malumunuz 15 Temmuz'dan sonra FETÖ çetesinden bir arınma sürecine girildi. Bu arınma sürecinde 22 binin üzerinde ihraç gerçekleşti. Şu an da 12 bin civarında da açıkta personel var. Dolayısıyla bizim yürüttüğümüz faaliyetler doğrultusunda emniyet teşkilatında bu arınma sürecinde herhangi bir zafiyet yaşanmamıştır, hatta daha da güçlenerek çıkmaktadır. Arınma sürecinde akademik kadromuzu da baştan aşağı yeniledik" dedi.
TRT
DİĞER HABERLER
Flaş! Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı!
Türkiye genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı.
Tüpraş'taki patlamayla ilgili gözaltı!
Tüpraş'ta meydana gelen patlama ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!
FETÖ soruşturması kapsamında Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlendi.
Bira kutusunda Emrah Serbes'in izleri var
Ünlü yazar Emrah Serbes'in kazası ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.
İçişleri Bakanı: 2 bin 242'si öldürüldü!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 1 yılda düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.