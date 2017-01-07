Facebook Twitter Rss

2 canlı bomba yakalandı!

2 canlı bomba yakalandı!.16821
  • Giriş : 07.01.2017 / 16:19:00
  • Güncelleme : 07.01.2017 / 16:42:26

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, İstanbul'da saldırı gerçekleştirmeyi planlayan 2 canlı bomba yakalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla İstanbul'un Anadolu yakasında eylem yapmayı planlayan 2 canlı bomba yakalandı. Teröristlerin aynı zamanda Ceylanpınar'daki resmi kurumları hedeflediği öğrenildi.

Suriye’nin Haseke ilinde terör örgütü PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçen 5 terörist Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan 5 teröristten 2’sinin canlı bomba olduğu belirtildi.

Canlı bomba olduğu ileri sürülen A.A ve A. isimli teröristlerin Suriye'nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları belirtildi.

Türkiye’de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen teröristlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Tgrt

Fırat Kalkanı'ndan kara haber: 1 şehit

Başbakan: Sincar temizlenecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Reina saldırganının ismi belli oldu!

Reina saldırganının ismi belli oldu!

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübüne terör saldırısı düzenleyen teröristin ismi belli oldu.

Başbakan: Sincar temizlenecek

Başbakan: Sincar temizlenecek

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslar için gittiği Irak'ta, İbadi ile görüşme sonrası açıklamalar

 

Polisler konvoy halinde çıktı

Polisler konvoy halinde çıktı

FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul'da dev bir operasyon başlatıldı.

İzmir Valisi: Veriler PKK'yı gösteriyor

İzmir Valisi: Veriler PKK'yı gösteriyor

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi'nde meydana gelen patlama için açıklama yaptı.

 

105 asker eşi gözaltına alındı!

105 asker eşi gözaltına alındı!

31 ilde yapılan operasyonlarda 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi.

El Bab'da 2 asker şehit

El Bab'da 2 asker şehit

El Bab operasyonunda 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya