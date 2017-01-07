2 canlı bomba yakalandı!
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla İstanbul'un Anadolu yakasında eylem yapmayı planlayan 2 canlı bomba yakalandı. Teröristlerin aynı zamanda Ceylanpınar'daki resmi kurumları hedeflediği öğrenildi.
Suriye’nin Haseke ilinde terör örgütü PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçen 5 terörist Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan 5 teröristten 2’sinin canlı bomba olduğu belirtildi.
Canlı bomba olduğu ileri sürülen A.A ve A. isimli teröristlerin Suriye'nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları belirtildi.
Türkiye’de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen teröristlerle ilgili soruşturma sürüyor.
Tgrt
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