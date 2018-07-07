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2 CHP'li Saadet Partisi'ne geçti

2 CHP'li Saadet Partisi'ne geçti.14972
  • Giriş : 07.07.2018 / 16:28:00

2 Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili, Saadet Partisi'ne geçti.

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Millet ittifakına katılarak Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilen 2 vekil istifa etti. 2 vekilin ismi Abdülkadir Karaduman ve Cihangir İslam olarak açıklandı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin birlikte kurduğu Millet İttifakında, Demokrat Parti adayları İYİ Parti'nin listelerinden aday gösterilirken, Saadet Partisi'nin altı adayı da CHP listelerinden seçime katıldı.

Ancak İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman seçildi.

İslam ve Karaduman, Meclis'te yemin etmeden önce Meclis Başkanlığı'na başvurarak CHP'den istifa ettiler. Meclis kayıtlarına da Saadet Partisi milletvekili olarak geçtiler. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı da 146'dan 144'e düşmüş oldu.

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