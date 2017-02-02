2 CHP'linin daha faturası yüksek çıktı
CHP'li Katip Üye Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 108 bin TL'lik harcamasının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karşılanması Ankara'yı sallamıştı. CHP'li 2 yöneticinin de haberleşme giderlerinin yüksek çıkması yeni tartışmaların fitilini ateşleyecek gibi görünüyor.
Meclis’in bütçe hesabına göre ikinci sırada yer alan CHP’li Katip Üye Emre Köprülü 373 bin 417 lira, CHP’li diğer Katip Üye Özcan Purçu da 181 bin 905 bin liralık iletişim-haberleşme maliyeti çıkardı.
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