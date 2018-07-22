2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak düştü
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Burnet kasabasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Douglas C-47 tipi uçak düştü. Uçağın içinde bulunan 13 kişi yaralandı.
Düşer düşmez alev alan uçakta bulunan yolcular küçük yaralarla kazayı atlatırken, bir yolcu helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bluebonnet Belle tipi uçağın düşüş görüntüsü, apronda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Teksasın orta bölgelerinde bulunan Burnet kasabasındaki bir havaalanından hava gösterisine katılmak için Wisconsin eyaletine bağlı Oetkosh kasabasına gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan hemen sonra keskin bir şekilde sol kanadı üzerine doğru eğilmeye başladı. Sol kanadın piste çarpmasıyla birlikte savrularak sürüklenmeye başlayan uçak daha sonra alev aldı. Uçakta bulunan pilot ile yolcular, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sağ olarak kurtarılırken, bir yolcu helikopterle hastaneye kaldırıldı.
TRT
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