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2. Dünya savaşında batırılmıştı, bulundu

2. Dünya savaşında batırılmıştı, bulundu.21951
  • Giriş : 06.03.2018 / 10:27:00
  • Güncelleme : 06.03.2018 / 12:43:42

2. Dünya savaşında batırılan uçak gemisinin enkazına ulaşıldı.

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76 yıl sonra Mercan Denizi'nde bulundu. Kanlı 2. Dünya savaşı sırasında Japonya tarafından batırılan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçak gemisi USS Lexington'ın enkazına ulaşıldı.

Kıyadan 800 kilometre uzaklıkta, denizin 3 bin metre derinliğinde bulunan enkaza, Microsoft'un kurucularından Amerikalı milyarder Paul Allen tarafından finanse edilen ekip ulaştı.

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