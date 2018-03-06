2. Dünya savaşında batırılmıştı, bulundu
76 yıl sonra Mercan Denizi'nde bulundu. Kanlı 2. Dünya savaşı sırasında Japonya tarafından batırılan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçak gemisi USS Lexington'ın enkazına ulaşıldı.
Kıyadan 800 kilometre uzaklıkta, denizin 3 bin metre derinliğinde bulunan enkaza, Microsoft'un kurucularından Amerikalı milyarder Paul Allen tarafından finanse edilen ekip ulaştı.
NTV
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