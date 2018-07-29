2 Filistinli şehit edildi
2 Filistin vatandaşı Gazze'de İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Konuya ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
DİĞER HABERLER
ABD'de şok saldırı: en az 10 kişi can verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırı şoku yaşanıyor.
Amber Heard'den Johnny Depp'e cevap
Amber Heard'den Johnny Depp'in dövme hamlesine sert bir yanıt geldi.
ABD Başkanı Trump'ın yıldızını parçaladılar
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını parçaladılar.