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2 Filistinli şehit edildi

2 Filistinli şehit edildi.22630
  • Giriş : 29.07.2018 / 10:19:00

2 Filistin vatandaşı daha İsrail askerleri tarafından şehit edildi.

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Büyüyen Beşik

2 Filistin vatandaşı Gazze'de İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Konuya ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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